Aktien Asien/Pazifik: Leichte Gewinne bei dünnen Umsätzen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben am Donnerstag etwas zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street, die sich von der US-Notenbanksitzung wenig beeindruckt gezeigt hatten. Wegen der Neujahrsfeierlichkeiten war erneut eine ganze Reihe der größeren Börsen wie China, Südkorea und Taiwan geschlossen.

Wer­bung Wer­bung

Japanische Aktien legten in einem dünnen Geschäft weiter zu. Der Leitindex Nikkei 225 beendete den Handel mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 39.513,97 Punkten. Nach Ansicht von Marktteilnehmern wiesen weder die Sitzung der US-Notenbank mit ihrer weithin erwarteten Zinspause noch die uneinheitlichen Ergebnisse großer US-Unternehmen wie Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft und Tesla einen klaren Weg für die Märkte. Volatil präsentierte sich unterdessen die Aktie von SoftBank, nachdem die "Financial Times" über eine mögliche Investition von 25 Milliarden Dollar in OpenAI berichtet hatte.

Am australischen Markt ging es ebenfalls leicht nach oben. Nach den geringer als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisen im vierten Quartal am Vortag wird zunehmend eine Zinssenkung bei der nächsten Sitzung der australischen Notenbank eingepreist. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann 0,55 Prozent auf 8.493,70 Punkte./mf/stk