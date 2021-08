Aktien Asien/Pazifik: Leichter - Chinesische Börsen verlieren

GO

DAX stabil -- Asiens Börsen in Rot -- Tesla-Konkurrent NIO mit Umsatzsprung -- Deutsche Telekom wächst organisch und erhöht erneut Prognose -- Nordex, RWE, K+S, eBay im Fokus

SMA Solar macht mehr Gewinn. Frankfurter Flughafen: Juli stärkster Monat seit Beginn der Corona-Krise. Zurich verdient so viel wie vor der Pandemie. Tesla-Aktie: Elon Musk in Brandenburg - "Entspanntes abendliches Treffen". Bilfinger wird für 2021 etwas optimistischer - Bilfinger will Schulden früher tilgen. freenet erhöht EBITDA- und Free-Cashflow-Prognose 2021.