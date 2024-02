Aktien Asien/Pazifik: Leitbörsen geschlossen - Verluste in Australien und Indien

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die großen asiatischen Börsen sind zum Wochenbeginn geschlossen geblieben. In China (CSI 300), Hongkong (Hang Seng), Japan, Südkorea und Singapur wurde am Montag wegen Feiertagen nicht gehandelt.

An den Börsen, die zum Wochenauftakt nicht geschlossen sind, ging es überwiegend leicht abwärts. So meldeten die Handelsplätze in Australien (S&P ASX 200) und Indien leichte Kursverluste. In Sydney gaben vor allem die Aktien der zahlreichen Bergwerksgesellschaften nach, belastet von fallenden Preisen von Industriemetallen wie Kupfer, Nickel und Zink./bek/mis