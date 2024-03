Aktien Asien/Pazifik: Märkte bleiben trotz starker Vorgaben zurückhaltend

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch verhalten tendiert. Sie ließen sich damit von den Vorgaben aus den USA nicht inspirieren.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen darauf, dass die Gewinne an der Wall Street lediglich von einem kleinen Teil der Werte, allen vor den "Glorreichen Sieben", getragen worden sei. Davon abgesehen sei die Entwicklung weniger spektakulär gewesen. Der Nebenwerteindex Russel 2000 habe sogar den dritten Tag in Folge leicht geschwächelt.

In Japan setzte sich die Konsolidierung nach den Allzeithochs der Vorwoche fort. Der Leitindex Nikkei 225 gab um 0,26 Prozent auf 38 695,97 Punkte nach. Hier belastete der Anstieg des Yen. Lohnerhöhungen bei Toyota und anderen Unternehmen erhöhten die Inflationsrisiken und verstärkten damit die Wahrscheinlichkeit für eine geldpolitische Wende.

Auch in China gaben die Börsen leicht nach. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong litt unter den Verlusten der Immobilienwerte. Der Entwickler Country Garden Holding habe die Zahlung des Kupons auf eine Yuan-Anleihe nicht geleistet, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an. Der Hang-Seng gab um 0,1 Prozent auf 17077,08 Punkte nach. Auch der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen schwächelte und verlor 0,7 Prozent auf 3572,36 Punkte.

Etwas besser sah es an den australischen Börsen aus. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) legte um 0,22 Prozent auf 7729,44 Punkte zu. Noch etwas besser entwickelte sich die südkoreanische Börse. Neue Arbeitsmarktdaten hatten sich besser als erwartet entwickelt./mf/stk