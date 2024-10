Aktien Asien/Pazifik: Mehrheitlich Gewinne - Feiertag in Japan

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost sind überwiegend mit Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Marktakteure verwiesen auf positive Vorgaben der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial am Freitag um rund 1 Prozent zugelegt hatte. Die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise hatte die Zuversicht gestärkt, dass sie die US-Leitzinsen in den kommenden Monaten weiter fallen werden, auch wenn die Hoffnungen auf eine weitere große Zinssenkung um 50 Basispunkte im kommenden Monat weitgehend verflogen sind. Die Finanzplätze in Japan waren feiertagsbedingt geschlossen.

Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann im späten Handel 1,6 Prozent auf 3.949,58 Punkte. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) legte um 0,5 Prozent auf 8.252,80 Punkte zu.

Dagegen notierte der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong im späten Geschäft 0,5 Prozent tiefer bei 21.140,81 Zählern. Der dortige Markt litt darunter, dass das chinesische Finanzministerium am Wochenende zwar weitere fiskalische Anreize angedeutet, aber wichtige Details über den Gesamtumfang des Pakets offen gelassen hatte./edh/stk