Aktien Asien/Pazifik: Meist Gewinne - Börse Neuseelands leidet unter Zinsschritt

Heute im Fokus

Wichtige Konjunkturdaten im Fokus: DAX leichter -- Asiens Börsen im Plus -- Offenbar erneut Unruhen bei Apple-Zulieferer Foxconn -- HP, Manchester United, Prosus, Credit Suisse, VW im Fokus

Neuartiges Malaria-Medikament von Novartis und Kooperationspartner geht in Phase-III-Studie. EZB-Ratsmitglied Holzmann befürwortet sehr großen EZB-Zinsschritt im Dezember. Netflix: 'Im Westen nichts Neues' in Top 3 der nicht-englischen Filme - '1899' in 90 Ländern in Top Ten. STRABAG rückt im ATX nach - S IMMO muss weichen.