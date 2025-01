Aktien Asien/Pazifik: Steigende Kurse - Japan mit Nachholverlusten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Dienstag von den Verlusten am Vortag erholt. Japanische Aktien scherten indes mit Verlusten aus. Sie holten damit die Schwäche der asiatischen Märkte zu Wochenbeginn nach, als in Tokio wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden hatte.

In Japan belastete auch der weitere Anstieg der Anleiherenditen. Langläufer mit 40 Jahren Laufzeit verzeichneten das höchste Rendite-Niveau, seitdem derartige Papiere 2007 erstmals begeben worden waren. Der weltweite Ausverkauf von Anleihen und die Erwartung einer Zinsanhebung belasteten. Der stellvertretende Chef der japanischen Notenbank Ryozo Himino hatte die Möglichkeit einer kurzfristigen Erhöhung angedeutet, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen hätten in diesem Kontext den höchsten Stand seit 2011 erreicht. Der Leitindex Nikkei 225 sank am Ende um 1,83 Prozent auf 38.474,30 Punkte.

Die übrigen größeren Börsen reagierten dagegen mit Erleichterung auf Anzeichen einer weniger aggressiven Zollpolitik unter der Regierung des künftigen US-Präsidenten. "Nach jüngsten Berichten arbeiten Berater im Umfeld des neuen Präsidenten Trump unter anderem an Plänen einer schrittweisen, aber stetigen Anhebung von Importzöllen im Ausmaß von 2 bis 5 Prozent pro Monat", hieß es in der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Diese Vorgehensweise wäre zumindest weniger konfrontativ im Vergleich zu den Drohungen während des Wahlkampfs." Entsprechend positiv sei dies an den exportorientierten chinesischen Börsen angekommen.

Zudem gab es günstige Signale für die Ausrichtung der chinesischen Wirtschaft. "So machte beispielsweise der Zentralbankchef Pan Gongsheng gestern bei einer Veranstaltung in Hongkong klar, dass der starke Fokus auf Investitionen nicht mehr zeitgemäß sei und das chinesische Wachstumsmodell der Zukunft dem Konsum mehr Bedeutung zumessen müsse", so die LBBW.

Hinzu kamen Nachrichten zu TikTok. "Die geplante Lösung rund um TikTok USA unter einer Beteiligung Elon Musks lässt die Investoren zuversichtlicher werden", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. In der chinesischen Regierung wird laut Medienberichten ein Verkauf des vom Aus bedrohten US-Geschäfts von Tiktok an Tech-Milliardär Elon Musk erwogen. So sei in Peking die Option diskutiert worden, dass Musks Online-Plattform X die Kontrolle über Tiktok US übernehmen und die Dienste zusammen betreiben könnte, schrieb der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf unterrichtete Personen. Wenig später berichtete auch das "Wall Street Journal", für die Zeit nach dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus sei die Bereitschaft zu einem Deal mit Musk ausgelotet worden.

Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten stieg zuletzt um 2,63 Prozent auf 3.820,54 Punkte. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong kletterte um 1,89 Prozent auf 19.230,13 Zähler.

In Australien waren die Gewinne nicht ganz so hoch. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann 0,48 Prozent auf 8.231 Punkte. Auch an den Börsen Indiens, Südkoreas und Taiwans ging es nach oben./mf/mis