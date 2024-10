Aktien Asien/Pazifik: Tokio mit Erholung - China-Börsen geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Japanische Aktien sind nach dem Kurseinbruch vom Vortag mit deutlichen Gewinnen in das vierte Quartal gestartet. Dagegen ging es in Australien nach den Gewinnen zum Wochenstart am Dienstag abwärts. Die Börsen in Festland-China und Hongkong sowie in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Der Tokioter Nikkei 225 endete mit einem Plus von 1,93 Prozent bei 38.651,97 Punkten. Marktstrategen verwiesen auf den schwächeren Yen als Unterstützungsfaktor. Tags zuvor war der Leitindex um 4,8 Prozent gesunken, nachdem Shigeru Ishibas überraschender Sieg über Sanae Takaichi im Rennen um die Führung der Regierungspartei die Anleger enttäuscht hatte.

In Australien stiegen die Einzelhandelsumsätze im August stärker als erwartet, da Steuersenkungen und wärmeres Wetter die Haushalte zu höheren Ausgaben ermutigt hatten. Der australische Dollar legte daraufhin zu. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 0,74 Prozent tiefer bei 8.208,90 Punkten. Dabei litten Papiere von Bergbauunternehmen unter gesunkenen Eisenerzpreisen./edh/jha/