Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitlich - Blick auf Fed-Protokoll am Mittwoch

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den Börsen Asiens haben am Montag die Unsicherheit in puncto Zinspolitik der Fed sowie die in Teilen der Welt steigenden Corona-Zahlen die Entwicklung bestimmt. Die größten Aktienmärkte der Region fanden keine gemeinsame Richtung. Die Blicke richten sich bereits auf den Mittwoch. Dann steht das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Besonderes Interesse dürfte der Einschätzung der Zentralbanker zur Inflationsentwicklung zukommen. Bislang erachtet die Fed die hohe Teuerung als temporäres Phänomen, das sich im Laufe des nächsten Jahres zurückbilden sollte.

In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 29 774 Punkte.

In Festlandchina profitierten die Kurse von Äußerungen der Notenbank des Landes, die mögliche konjunkturstützende Maßnahmen in Aussicht stellte. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland rückte um rund ein halbes Prozent auf 4912 Punkte vor.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor im späten Handel dagegen knapp ein halbes Prozent auf 24 926 Punkte. Der australische ASX 200 geriet ebenfalls unter Druck./mis/eas