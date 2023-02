Aktien Asien/Pazifik: US-Vorgaben sorgen für steigende Kurse

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Im Sog steigender US-Kursen haben die asiatischen Börsen am Mittwoch gewonnen. Damit legten die Märkte eine Gegenbewegung auf den enttäuschenden Wochenstart hin. Auch mäßige Konjunkturdaten aus China änderten nichts daran.

Der Caixin-Index für das Verarbeitende Gewerbe war im Januar nicht nur unter der Expansionsschwelle geblieben, sondern hatte auch die Erwartungen verfehlt. Das relativiere den leichten Anstieg im Vergleich zum Dezember, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen zog um 0,94 Prozent auf 4195,93 Punkte an. In Hongkong kletterte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) zuletzt um 0,8 Prozent auf 22 017,11 Punkte.

Mit den Gewinnen legten die Börsen eine gewisse Zuversicht vor der US-Notenbanksitzung an den Tag. Ob diese gerechtfertigt ist, muss sich freilich noch zeigen. Zumindest gibt es bei Volkswirten Skepsis, ob die Währungshüter Signale für eine mittelfristig wieder lockerere Geldpolitik senden werden. "Die Fed wird nach der erwarteten Erhöhung des Leitzinsbandes um 25 Basispunkte auf 4,50-4,75 Prozent eine Vorfestlegung auf ein Ende des Zinszyklus oder gar baldige Zinssenkungen vermeiden", hieß es von der Helaba.

Auch in Südkorea ging es nach oben, obwohl SK hynix wegen des Abschwungs bei Speicherchips den ersten operativen Quartalsverlust seit zehn Jahren verzeichnet hatte. So stand im Schlussviertel 2022 ein Minus von 1,7 Billionen Won (knapp 1,3 Mrd Euro) zu Buche, wie der weltweit zweitgrößte Speicherchiphersteller mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen schlechter ab als erwartet. Trotzdem legte die Aktie um über drei Prozent zu. Das Unternehmen geht zwar von einer weiter sinkenden Industrienachfrage in der ersten Jahreshälfte aus, danach sollte sich das Umfeld aber allmählich erholen.

Etwas zurückhaltender entwickelten sich andere asiatische Finanzplätze. Der japanische Nikkei 225 schloss kaum verändert mit 27 346,88 Punkten, der australische S&P ASX 200 endete 0,33 Prozent höher mit 7501,66 Punkten. Beide hatten am Vortag allerdings auch weniger verloren als andere asiatische Börsen./mf/stk