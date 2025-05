Aktien Asien-Pazifik: Verluste in Japan - Gewinne in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen hat am Mittwoch der Aktienmarkt in Tokio nach seiner Stabilisierung am Vortag nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel um 0,61 Prozent auf 37.298,98 Punkte und knüpfte damit wieder an seine Mitte letzter Woche begonnene Verlustserie an. Auch die US-Märkte hatten nach den jüngsten Gewinnen Ermüdungserscheinungen gezeigt.

In Tokio fielen Nichtlebensversicherer negativ auf. Sie waren mit ihren Gewinnprognosen für das Gesamtjahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Öl- und Rüstungsaktien hingegen erhielten etwas Unterstützung, nachdem berichtet worden war, dass Israel sich auf einen möglichen Angriff auf iranische Atomanlagen vorbereitet.

Etwas freundlicher war die Stimmung in anderen Regionen Asiens. Die Anleger zeigten sich Händlern zufolge weiterhin erleichtert über die Pause bei den gegenseitigen Zoll-Belastungen zwischen den USA und China. Die Investoren beobachteten derweil die Fortschritte bei den Verhandlungen über längerfristige Abkommen für Länder wie Indien und Thailand.

So legte der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen kurz vor Handelsschluss um 0,50 Prozent zu. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 0,44 Prozent nach oben.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann am Ende 0,52 Prozent. Gefragt waren in Sydney insbesondere Aktien aus den Bereichen Energie, Medizin und Kommunikation./la/jha/