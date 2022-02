Aktien Asien/Pazifik: Verluste - Zinssorgen greifen wieder stärker um sich

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die überraschend hohe Inflation und damit die Aussicht auf eine rasche geldpolitische Straffung in den USA hat am Freitag auch die Investoren an den Börsen Asiens vorsichtiger gestimmt. In China sank der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland zuletzt um 0,8 Prozent auf 4604 Punkte. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es im späten Handel um 0,6 Prozent auf 24 776 Punkte nach unten.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss knapp ein Prozent tiefer. Auch in Südkorea und Indien gab es Verluste. In Tokio wurde wegen eines Feiertages unterdessen nicht gehandelt.

In den USA hatte sich der Preisauftrieb im Januar auf hohem Niveau stärker beschleunigt als erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,5 Prozent, was die höchste Inflationsrate seit dem Jahr 1982 ist. Die Inflation liegt damit noch deutlicher über dem Inflationsziel der US-Notenbank von zwei Prozent. Die Fed, die schon seit einer Weile eine erste Leitzinserhöhung in der Pandemie für den März signalisiert, gerät nun immer mehr unter Zugzwang. Der Präsident der Notenbank von St. Louis, James Bullard, sagte mittlerweile auch, er befürworte eine Leitzinsanhebung um einen vollen Prozentpunkt bis Juli.

Das Jahr 2022 werde vom Kampf gegen die Inflation bestimmt, schrieb Analyst Hao Zhou von der Commerzbank in einem Marktkommentar vom Freitag. Er rechnet mittlerweile mit sechs Zinsschritten um je 0,25 Prozentpunkte in diesem Jahr sowie mit der Ankündigung, dass die Fed ihren billionenschweren Anleihebestand reduzieren wird.

Am US-Aktienmarkt war es infolge des Inflationsschubs und der Äußerungen Bullards am Vortag deutlich bergab gegangen. Vor allem Technologiewerte gerieten erneut stärker unter Druck. So sind diese Unternehmen im Vergleich zu ihren Gewinnen oftmals sehr hoch bewertet. Steigen nun die Zinsen, leidet die Attraktivität solcher Werte besonders. Denn bei höheren Zinsen sind Gewinne, die vielleicht einmal in ferner Zukunft erzielt werden, aus heutige Sicht weniger wert.

Aber auch für Unternehmen aus anderen Branchen ist eine zu hohe Inflation problematisch. Sie können die steigenden Preise für Vorprodukte teils nur mit Verzögerung an die Kunden weiterreichen, was auf die Profitabilität drücken kann./mis/jha/