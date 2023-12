Aktien Asien/Pazifik: Verluste zum Dezember-Auftakt vor allem in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zum Auftakt in den Dezember Verluste verbucht. Positive Vorgaben der Wall Street verpufften. Dort hatte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Vorabend zum Monatsschluss nochmals deutliche Gewinne eingefahren.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor am Freitag zuletzt 1,1 Prozent auf 16 851,64 Zähler. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gab um 0,38 Prozent auf 3482,88 Punkte nach. Er näherte sich damit wieder seinem Jahrestief.

In China half es damit nicht den Kursen, dass der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe die Erwartungen übertraf. Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank verwies allerdings darauf, dass dies im Gegensatz dazu stehe, dass der offizielle Einkaufsmanagerindex des Statistikamts in Peking am Vortag überraschend gefallen war. Er betonte daher, dass "wahrscheinlich weitere Konjunkturimpulse erforderlich sein werden, um das Wachstum in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt wieder anzukurbeln".

In Japan fielen die Verluste am ersten Dezember-Handelstag etwas knapper aus. Der Nikkei 225 sank um 0,2 Prozent auf 33 431,51 Punkte. Auch der australische Leitindex S&P ASX 200 schloss mit 0,2 Prozent im Minus./tih/mis