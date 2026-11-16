DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,71 -4,9%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.947 -0,4%Euro 1,1020 -0,1%Öl 95,9 +0,0%Gold 3.857 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Aktien Asien: Schwacher Wochenstart - Deutliches Minus in Japan und Südkorea

Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
5,290.53 KRW -52.20 KRW -0.98 %
News | Analysen
NASDAQ Composite Index
25,136.27 USD -229.82 USD -0.91 %
News | Analysen
Nikkei 225
59,662.02 JPY -1,480.33 JPY -2.42 %
News | Analysen

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Kurserholung ist es am Montag am japanischen Aktienmarkt wieder deutlich bergab gegangen. Der technologielastige Leitindex Nikkei 225 verlor 2,42 Prozent auf 59.662,02 Punkte. Ein ähnliches Muster zeigte sich in Südkorea, wo der Kospi sogar um 3,6 Prozent auf 5.100 Punkte abrutschte. Sie folgten damit der Korrektur, die der Nasdaq 100 am Freitagabend an der Wall Street vorgegeben hatte.

Werbung

Die Tatsache, dass etwas mildere Inflationssignale dem US-Aktienmarkt nicht geholfen hätten, wiege schwerer als jede positive KI-Nachricht, konstatierte Marktexperte Stephen Innes. Er sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater". Dazu passe die Nvidia-Krise.

Chinas Börsen drifteten derweil etwas auseinander. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Festland-Werten sank zuletzt um 0,9 Prozent, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um 0,4 Prozent.

Der australische S&P ASX 200 büßte 0,4 Prozent ein auf 9.044 Punkte./ag/jha/

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.