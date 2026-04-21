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Aktien Asien: Technologielastige Börsen steigen weiter

21.04.26 10:01 Uhr

SEOUL/TOKIO/HONGKONG (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag zumeist zugelegt. Dabei ragten die Märkte Südkoreas und Taiwans mit stärkeren Gewinnen hervor.

"In Asien bleibt die Tech-Branche - und hier vor allem KI-Werte - weiter gefragt", hieß es von der ICF Bank. "Bereits zu Wochenbeginn konnten sich die Indizes damit von der allgemeinen Verunsicherung durch den Nahost-Krieg abkoppeln." Dieser Trend habe sich nun fortgesetzt. Daher ragten Südkorea und Taiwan mit überdurchschnittlichen Aufschlägen hervor. Gefragt waren dabei Samsung SDI. Der Akkuhersteller profitierte mit fast 20 Prozent Aufschlag von einer Liefervereinbarung mit Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)). Auch LG Energy Solution waren gefragt. Mercedes will die bestehende Partnerschaft mit dem Unternehmen vertiefen.

Japanische Aktien verzeichneten ebenfalls Gewinne. Der Leitindex Nikkei 225 schloss 0,89 Prozent im Plus bei 59.349,17 Punkten. Er näherte sich damit wieder dem Rekordhoch 59.700 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auch hier auf Gewinne im Technologiesegment.

An den chinesischen Handelsplätzen ging es ebenfalls nach oben, allerdings waren die Zuwächse überschaubarer. So gewann der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,32 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen zog um 0,22 Prozent an.

Der australische Markt schloss unterdessen kaum verändert und setzte damit die Entwicklung vom Vortag fort. Der S&P ASX 200 stagnierte bei 8.949,39 Punkten./mf/nas