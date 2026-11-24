SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die massive Erholung der US-Technologiewerte hat die technologielastigeren Börsen in Fernost am Dienstag angeschoben. Hier kam es zu kräftigen Gewinnen. An den übrigen Märkten war die Entwicklung dagegen verhaltener.

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"Gestern haben die Aktienmärkte die hohen Tagesverluste vom Freitag mehr als wettgemacht", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zu den Vorgaben der Wall Street. "Auslöser der schnellen Erholung war erneut NVIDIA: Der nach seiner 'China-Affäre' geschasste und einflussreiche Chef Jensen Huang kehrt wieder an die Konzernspitze zurück."

Damit gelang den Märkten eine Kehrtwende aus dem Stand heraus. Vergangene Woche war es in den USA noch zum stärksten Einbruch von Technologiewerten seit Jahren gekommen, der sich am Freitag noch beschleunigt hatte.

Die stärksten Gewinne verzeichneten die von Halbleiterwerten dominierten Börsen Südkoreas und Taiwans. Der südkoreanische KOSPI zog um 6,3 Prozent an. In Taiwan mit dem Schwergewicht TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) ging es sogar um knapp neun Prozent nach oben.

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Der japanische Nikkei 225 (Nikkei 225) zog mit 3,91 Prozent auf 58.644,63 Punkte ebenfalls deutlich an. Er holte damit auch die Impulse vom Wochenbeginn nach, als wegen eines Feiertags kein Handel stattgefunden hatte.

Daten zur japanischen Wirtschaft waren unterdessen durchwachsen ausgefallen, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Die Einkaufsmanagerindizes der au Jibun Bank hätten das Bild einer uneinheitlichen Erholung der Wirtschaft gezeigt. Stärke im Verarbeitenden Gewerbe stehe eine gewisse Schwäche im Dienstleistungssegment entgegen.

Auch der australischen S&P ASX 200 erholte sich und gewann 1,82 Prozent auf 8.726,,4 Punkte.

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Dagegen hinkten die chinesischen Börsen hinterher. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 0,7 Prozent, der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen tendiert zuletzt kaum verändert. Marktteilnehmer verwiesen auf durchwachsene Vorgaben jenseits des Technologiesegments.

Den weiter rückläufigen Ölpreisen stünden wieder gewachsene Zinssorgen entgegen. "Mit der kräftigen Erholung an den Börsen verliert die amerikanische Notenbank den letzten Grund, im Dezember zu zögern", so Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

"Hatte der Ausverkauf der vergangenen Woche die Zinserwartungen noch gedämpft, gilt eine Zinsanhebung nun als so gut wie sicher." Während eine Anhebung um 25 Basispunkte im Dezember als gesetzt gelte, würden bis September 2027 weitere 70 Basispunkte an Zinsschritten eingepreist, fügten die Marktstrategen der Deutschen Bank hinzu./mf/zb