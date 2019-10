Aktien Asien: Teileinigung im Handelsstreit sorgt für freundlichen Wochenstart

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Beflügelt von der Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China sind die Börsen Asiens überwiegend mit Gewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Angesichts der Fortschritte in den Verhandlungen konnten selbst die wegen des Handelskriegs schwächer als erwartet ausgefallenen chinesischen Außenhandelsdaten die Stimmung nicht merklich trüben. An den Märkten herrsche derzeit Optimismus, wenngleich sich die nächsten Verhandlungsphasen und damit auch das Risiko noch nicht abschätzen ließen, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes für Axitrader. Die Börsianer blieben deshalb gleichwohl weiter vorsichtig.

Während die japanische Börse wegen eines Feiertags zum Wochenstart geschlossen blieb. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen stieg am Montag zuletzt um 1,12 Prozent auf 3955,64 Punkte an. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) in Hongkong ging es um 0,93 Prozent auf 26 555,43 Zähler nach oben./tav/mis