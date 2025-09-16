Aktien Asien: Träger Wochenauftakt - Feiertag in Japan

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienbörsen sind nur wenig verändert ohne einheitliche Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Aufgrund der feiertagsbedingt geschlossenen Börse in Tokio fehlte es etwas an Impulsen vom japanischen Markt.

Ungeachtet der erwarteten US- Zinssenkung blieben die Marktteilnehmer vorsichtig gestimmt, hieß es aus dem Handel. Dafür sorgten auch die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am Dienstag und Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozent senken wird.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg zuletzt um 0,2 Prozent auf 4.532 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel um 0,2 Prozent auf 26.335 Zähler. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss mit einem Minus von 0,2 Prozent bei rund 8.852 Punkten./edh/stk