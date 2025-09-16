DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,33 -0,4%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.033 +0,7%Euro1,1728 ±-0,0%Öl67,23 +0,5%Gold3.636 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Infineon 623100 SAP 716460 Palantir A2QA4J Oracle 871460 Alibaba A117ME Apple 865985 Lufthansa 823212 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte
Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Aktien Asien: Träger Wochenauftakt - Feiertag in Japan

15.09.25 08:53 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienbörsen sind nur wenig verändert ohne einheitliche Richtung in die neue Börsenwoche gestartet. Aufgrund der feiertagsbedingt geschlossenen Börse in Tokio fehlte es etwas an Impulsen vom japanischen Markt.

Wer­bung

Ungeachtet der erwarteten US-Zinssenkung blieben die Marktteilnehmer vorsichtig gestimmt, hieß es aus dem Handel. Dafür sorgten auch die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Allgemein wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed bei ihrer geldpolitischen Sitzung am Dienstag und Mittwoch die Zinsen um mindestens 0,25 Prozent senken wird.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg zuletzt um 0,2 Prozent auf 4.532 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sank im späten Handel um 0,2 Prozent auf 26.335 Zähler. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss mit einem Minus von 0,2 Prozent bei rund 8.852 Punkten./edh/stk