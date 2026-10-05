DAX 25.263 +0,1%ESt50 6.246 +0,1%MSCI World 4.926 +0,7%Top 10 Crypto 11,69 -4,0%Nas 27.191 +1,2%Bitcoin 77.042 +0,2%Euro 1,1204 -0,4%Öl 100,8 -1,4%Gold 4.166 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Asien: Überwiegend im Plus - US-Jobdaten dämpfen Zinssorgen

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die meisten Börsen in Asien haben am Montag zugelegt. Nach schwachen Arbeitsmarktdaten aus den USA machte sich mit Blick auf Zins- und Inflationssorgen Erleichterung breit. Vor allem die besonders konjunktursensible Technologiebranche profitierte in den USA und nun auch auf dem asiatischen Kontinent. Auf dem chinesischen Festland indes blieben die Börsen wegen der "Goldenen Woche" weiterhin geschlossen. An diesem Tag blieben außerdem feiertagsbedingt die Handelsräume in Südkorea zu.

Werbung

Asiens Aktien profitierten von der Erholung an der Wall Street und einem neuen Rekordhoch an der Nasdaq. Grund sei, dass die Wetten auf Zinserhöhungen nachlassen, sagte Marktexperte Stephen Innes. "Schwächere US-Konjunkturdaten haben die Sorge vor einer unmittelbar bevorstehenden Straffung der Geldpolitik durch die Fed etwas gemildert." Allerdings dürften die hohen Ölpreise weiter im Blick bleiben und die Stimmung auch rasch wieder ins Kippen bringen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 2,4 Prozent höher auf 69.947 Punkte.

Während auf dem chinesischen Festland seit Donnerstag nicht gehandelt wurde, zeigte sich in der Sonderverwaltungszone Hongkong der Hang-Seng-Index (Hang Seng) mit plus 0,1 Prozent auf 23.985 Punkte stabil. Der australische S&P ASX 200 legte ebenfalls um 0,1 Prozent zu und stieg damit auf 8.686 Punkte./ck/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.