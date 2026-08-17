Aktien Asien: Uneinheitlich - Kein Kospi-Handel wegen Feiertag

17.08.26 08:55 Uhr

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Gewinne gab es in China und Japan, moderate Verluste in Australien und Indien. An der südkoreanischen Börse in Seoul, wo der KOSPI in der vergangenen Woche seinen im August eingeschlagenen Erholungspfad fortgesetzt hatte, fand feiertagsbedingt zum Wochenauftakt kein Handel statt.

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Noch immer ist der Ausgang des Iran-Krieges unklar. Rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Kriegsende in weiter Ferne. US-Präsident Donald Trump hatte zudem kurz vor dem Wochenende mit Aussagen irritiert, er wolle die Straße von Hormus nach einem Ende des Krieges zu US-Territorium erklären. Die Ölpreise waren am Montagmorgen wenig bewegt.

Hoffnungen auf eher stabile denn steigende Zinsen in den USA stützten Technologiewerte. Aber auch Autowerte legten zu, etwa Geely in Hongkong. Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen Gewinnanstieg dank robuster Exporte, womit die schwache Nachfrage in China ausgeglichen werden konnte.

In Japan hatte sich das Wachstum in den drei Monaten bis Ende Juni unerwartet verlangsamt. Ungeachtet dessen gibt es in Japan weiter Spekulationen um eine baldige Zinsanhebung angesichts fiskalpolitischer Sorgen. Auch der Nikkei 225 ließ sich von den Daten nicht besonders beeindrucken und legte am Montag um 0,7 Prozent auf 69.220,25 Punkte zu.

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Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg um 1,3 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 1,7 Prozent./ajx/mis