Aktien Asien: Verluste in Japan - Australische Börse profitiert von BHP

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Abgaben in Japan standen Gewinne in Indien und Australien entgegen. An den Börsen Chinas, Taiwans und Südkoreas pausierte der Handel feiertagsbedingt.

Der japanische Nikkei-225 (Nikkei 225) gab um weitere 0,42 Prozent auf 56.566,49 Punkte nach. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von Anschlussverlusten nach den enttäuschenden Daten zum Bruttoinlandsprodukt am Vortag. Der japanische Anleihemarkt habe unterdessen von einer besser als erwartet verlaufenen Auktion fünfjähriger Staatspapiere profitiert.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) zog dagegen um 0,24 Prozent auf 8.958,88 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Gewinne mit den robusten Zahlen des Rohstoffschwergewichts BHP Group.

Steigende Preise vor allem für Kupfer hatten dem Bergbaukonzern im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (bis Ende Juni) Auftrieb gegeben. Konzernchef Mike Henry führte die gute Geschäftsentwicklung vor allem auf den jahrelangen Ausbau des Kupfergeschäfts zurück. Die Preise für das für die Elektrifizierung - und damit für die Energiewende, Elektromobilität und KI-Rechenzentren - wichtige Metall waren in den vergangenen Monaten kräftig gestiegen. Die BHP-Aktien legten deutlich zu./mf/mis