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Aktien Asien: Weitere Gewinne - Aktien in Taiwan auf Rekordhoch

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag weiter zugelegt und damit die Vortagesgewinne ausgebaut. Starke Vorgaben aus den USA stützten. Dabei markierte der taiwanesische Taiex ein Rekordhoch. In Japan fand wegen eines Feiertags erneut kein Handel statt.

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"Nach einem fulminanten Wochenauftakt in den USA sprang der Funke auch auf die asiatischen Börsen über", erklärte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMc Markets. "Vor allem Technologie- und Halbleiteraktien waren gefragt." Die Anleger seien damit den Käufern in den USA gefolgt, wo Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) mit zweistelligen Kursgewinnen für Euphorie sorgten.

Der südkoreanische Leitindex KOSPI gewann nach dem Anstieg zu Wochenbeginn 0,2 Prozent - ähnlich wie der taiwanesische Taiex, dessen Rekordhoch nicht von deutlichen Gewinnen begleitet wurde.

Ähnlich war die Entwicklung in China. Hier herrschte eine abwartende Haltung vor dem Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen vor. "Die USA sind auf Seltene Erden angewiesen, China verfügt über keine eigenen konkurrenzfähigen KI-Chips", stellte Jochen Stanzl, Markanalyst der Consorsbank fest. "Trump und Xi werden wohl versuchen, das fragile Gleichgewicht zwischen den beiden Nationen zu bewahren." An einer Eskalation dürfte beiden Seiten wenig gelegen sein.

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Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,1 Prozent, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte ebenfalls um 0,1 Prozent.

Der australische S&P ASX 200 profitierte unterdessen von den Gewinnen der Rohstoffwerte und zog um 0,3 Prozent auf 8.757,80 Punkte an./mf/jha/

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