Aktien Asien: Wette auf US-Zinssenkung schiebt die Kurse an

25.08.25 08:52 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Asien sind am Montag mit Kursgewinnen in die Handelswoche gestartet. Damit folgten sie dem US-Aktienmarkt, wo die Kurse vor dem Wochenende nach Hinweisen von Fed-Chef Jerome Powell auf eine mögliche Zinssenkung im September deutlich angezogen hatten.

Technologie- und Immobilienwerte als Profiteure niedrigerer Zinsen waren in Asien am Montag stark. In China halfen dabei auch weitere Stützungsmaßnahmen für den Sektor den Immobilienaktien nach oben.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um fast 2 Prozent auf 4.463 Punkte; der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann ähnlich viel dazu auf 25.863 Zähler.

Etwas moderater war der Zuwachs für den japanischen Leitindex Nikkei 225 mit 0,4 Prozent auf einen Schlussstand 42.807,82 Punkten. Hier bremste der stärkere Yen etwas, der perspektivisch Exporteure belasten könnte.

In Sydney beendete der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) den Handel knapp im Plus bei 8.972 Punkten./ajx/mis