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Aktien Asien: Zurückhaltung prägt Geschehen - Kein Handel in Japan

20.03.26 09:02 Uhr
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TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag uneinheitlich tendiert. Damit stellte sich vor dem Wochenende eine abwartende Tendenz ein. In Japan fand wegen eines Feiertages kein Handel statt.

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Die Märkte profitierten von leicht gesunkenen Ölpreisen. Händler verwiesen allerdings darauf, dass bestenfalls von einem Durchatmen die Rede sein könne. Angesichts der Unwägbarkeiten des Iran-Krieges dominiere vor dem Wochenende Vorsicht.

Die chinesischen Börsen präsentierten sich entsprechend unentschieden. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,9 Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen nahezu auf Vortagesniveau verharrte. Die jüngste geldpolitische Entscheidung der Notenbank habe den Erwartungen entsprochen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an.

Der australische Markt schwächelte unterdessen. Der S&P ASX 200 schloss 0,82 Prozent tiefer mit 8.428,45 Punkten. Etwas besser präsentierte sich die südkoreanische Börse. Der Kospi legte leicht zu, was die Marktstrategen der Deutschen Bank mit den Gewinnen der Technologiewerte begründeten. Auf Wochensicht lag der Kospi nach den starken Schwankungen der vergangenen Tage im Plus./mf/jha/