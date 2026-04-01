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Aktien Budapest: Deutliche Gewinne nach Wahlsieg Magyars

13.04.26 10:24 Uhr

BUDAPEST (dpa-AFX) - Beflügelt vom Erdrutschsieg der Tisza-Partei des ungarischen Oppositionsführers Peter Magyar ist der ungarische Aktienmarkt mit einem deutlichen Plus in die neue Börsenwoche gestartet. Der Budapester Leitindex BUX notierte am Vormittag 2,95 Prozent höher bei 136.814 Punkten.

Nach Berechnungen von Ungarns Wahlkommission erreichte Tisza eine Zweidrittelmehrheit im neuen Parlament und kommt auf 138 von 199 Mandaten. Damit beendet der künftige Ministerpräsident Magyar die 16-jährige Herrschaft seines autokratischen Vorgängers Viktor Orban. Die Anleger setzen darauf, dass die neue Regierung marktfreundliche Reformen umsetzen wird, um die Freigabe eingefrorener EU-Gelder in Milliardenhöhe zu ermöglichen./edh/men