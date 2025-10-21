DAX24.307 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,53 +1,0%Gold4.263 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

Aktien Europa: Abwarten prägt nach Kursschub zu Wochenbeginn das Geschehen

21.10.25 12:17 Uhr

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben nach den Vortagesgewinnen am Dienstag einen Gang zurückgeschaltet. Der EuroStoxx 50 tendierte am Mittag nahezu unverändert und konsolidierte damit im Bereich der am Montag erreichten Rekordstände.

Wer­bung

Ähnlich sah es außerhalb des Euroraums aus. Der britische FTSE 100 legte um 0,19 Prozent auf 9.421,82 Punkte zu, während der Schweizer SMI um 0,24 Prozent auf 12.604,31 Punkte sank.

Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets führte die verhaltene Tendenz auf Skepsis zurück, dass sich die USA und China im Handelsstreit schnell einigen werden. "Die Staatsführung in Peking scheint nicht klein beigeben zu wollen, vor allem was die Exportkontrollen von Seltenen Erden angeht", so Analyst Henke Daher vom Broker IG Markets. Die Hoffnung von US-Präsident Donald Trump auf eine baldige Einigung könnte verfrüht sein.

In dem wenig bewegten Gesamtmarkt standen die Immobilienwerte an der Spitze. Der stark von der Zinsentwicklung abhängige Sektor profitierte von günstigen Signalen vom Anleihemarkt. Die Renditen an den internationalen Anleihemärkten waren zuletzt gesunken. Zudem hat der Immobiliensektor noch erhebliches Aufholpotenzial zu seinen einstigen Höchstständen.

Wer­bung

Gefragt waren auch die Aktien von Herstellern hochwertiger Konsumgüter. EssilorLuxottica verzeichneten dank leichter Gewinne ein neues Rekordhoch. Barclays hatte das Kursziel für von 305 auf 345 Euro angehoben.

Im Technologiesektor litten Aktien der französischen Atos (Atos SE) mit zehn Prozent Abschlag dagegen unter den Zahlen zum dritten Quartal. Zudem hatte das Unternehmen die Prognosen angepasst.

Ansonsten herrschte Zurückhaltung vor den Zahlen bedeutender Technologieunternehmen diesseits und jenseits des Atlantiks. Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) legt am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum dritten Quartal vor.

Wer­bung

Besser sah es bei einem kleineren Wert aus. AMS-Osram (ams) stiegen um weitere acht Prozent, nachdem sie bereits am Vortag einen Schub erhalten hatten. Treiber waren Gerüchte über eine mögliche Partnerschaft mit dem US-Social-Media-Riesen Meta (Meta Platforms (ex Facebook))./mf/jha/