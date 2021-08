Aktien Europa: Anleger warten nach Erholung erst einmal ab

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag nach ihrer jüngsten Erholung weitgehend stabil gehalten. Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) um 0,12 Prozent auf 4181,18 Punkte hinzu.

Der französische CAC 40 verlor dagegen 0,21 Prozent auf 6667,32 Punkte, während der britische FTSE 100 mit 7103,26 Zählern praktisch auf der Stelle trat.

Die Zurückhaltung der Anleger spiegelt die abwartende Haltung vor dem geldpolitischen Symposium der US-Notenbank vom 26. bis 28. August in Jackson Hole und der Rede von Fed-Präsident Jerome Powell wider. Die US-Währungshüter dürften "in den kommenden Monaten ihren offensiven Kurs fortsetzen", merkte Marktstratege Mohammed Kazmi von der Privatbank Union Bancaire Privée dazu an mit Blick auf eine sich abzeichnende weniger lockerer Geldpolitik .

Stärkster Sektor waren die Reise- und Freizeitunternehmen. Sie profitierten von guten Vorgaben aus Fernost. Die Analysten von Jefferies sprachen von einer Entspannung der Corona-Lage in China. Das sollte dem Tourismus in den bevölkerungsreichen Land zu neuem Aufschwung verhelfen. Vor allem die Aktien der Fluggesellschaften waren gefragt.

Auch Autowerte gehörten zu den Gewinnern. "Die US-Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech schürt die Hoffnung, dass es bald zu einer nachhaltigen Konjunkturerholung in den USA kommen wird. Davon profitieren heute insbesondere die Aktien von Unternehmen aus dem Automotivsektor", merkte Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect an.

Öl- und Rohstoffwerte profitieren unterdessen vom Preisanstieg bei Rohöl und Metallen. Dies habe sich bereits bei den entsprechenden US-Titeln gezeigt, stellte die Strategen der Deutschen Bank um Jim Reid fest. So kletterten TotalEnergies um über zwei Prozent.

Verluste von rund einem Prozent erlitt dagegen die Aktie des Pharmakonzerns Novartis. Das Unternehmen erlitt bei einer Phase-III-Studie zur Untersuchung von Kymriah bei einer bestimmten Form von Lymphdrüsenkrebs einen Rückschlag./mf/mis