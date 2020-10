Aktien Europa: Auffällige Kursbewegungen an der Euronext verzögern Schlusskurse

PARIS/AMSTERDAM (dpa-AFX) - Bei einigen an der Mehrländerbörse Euronext (Euronext NV) gelisteten Aktien wie den Papieren von Saint-Gobain ist es kurz vor Handelsschluss am Montag zu auffälligen Kursbewegungen gekommen. So notieren die Anteilsscheine des Baustoffkonzerns zuletzt mit einem Schlag acht Prozent tiefer, obwohl sie über weite Strecken des Handels nur moderat im Minus gehandelt worden waren. Auffällig war auch, dass die Papiere von Philips zuletzt knapp vier Prozent im Minus standen, obwohl sie bis dato deutliche Gewinne verzeichnet hatten.

Ein Sprecher von Euronext sagte, die ungewöhnlichen Kursbewegungen würden untersucht. An diesem Montag hatte ein technisches Problem den Handel an der Euronext zwischenzeitlich über weite Strecken zum Erliegen gebracht.

Angesichts der ungewöhnlichen Kursbewegungen verzögert sich aktuell offenbar auch die Feststellung des Schlusskurse des französischen Leitindex CAC 40.