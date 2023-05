Aktien Europa: Börsen fast ausnahmslos geschlossen - Handel in Dänemark

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag geschlossen geblieben. In den meisten Ländern wurde der "Tag der Arbeit" gefeiert. Daher blieben unter anderem die Börsen in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien geschlossen. Auch in den Beneluxländern, in Portugal und Finnland sowie in Irland oder der Schweiz blieben die Handelssäle zu. Gehandelt wurde allerdings in Dänemark, weshalb der Stoxx Europe 50 dank Kursgewinnen der Novo-Nordisk-Aktie (Novo Nordisk) von 0,6 Prozent an diesem Tag minimal zulegte./ck/he