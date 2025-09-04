Aktien Europa: EuroStoxx 50 stabilisiert sich nach Vierwochentief

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die zuletzt schwächelnden europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch etwas stabilisiert. Zur Mittagszeit legte der EuroStoxx 50 um 0,83 Prozent auf 5.353,21 Punkte zu. Tags zuvor hatte der Leitindex der Eurozone noch den tiefsten Stand seit knapp vier Wochen markiert.

Für den Schweizer SMI ging es zur Wochenmitte um 0,80 Prozent auf 12.185,20 Punkte hoch. Der britische FTSE 100 gewann 0,45 Prozent auf 9.158,07 Punkte.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600, der am Vortag nur Verlierer ausgewiesen hatte, notierten fast alle Subindizes im positiven Bereich. Ganz vorne lagen die Bergbautitel, die damit den Rückschlag vom Vortag wieder wettmachten.

Der Technologiesektor zeigte sich ebenfalls stabilisiert, was auch positiv aufgenommenen Nachrichten zum US-Internetriesen Google geschuldet sein dürfte. Die Aktien des Mutterkonzerns Alphabet (Alphabet A (ex Google)) steuern mit klaren vorbörslichen Gewinnen auf weitere Rekorde zu, nachdem ein lange erwartetes Gerichtsurteil die von der US-Regierung geforderte Zerschlagung des Konzerns verworfen hat. Demnach soll Google nicht gezwungen werden, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen. Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, entschied der zuständige Richter in Washington.

Einziger klarer Verlierer in Europa war am Mittwoch derweil der Versichererindex. Hier bestimmen seit dem Rekordhoch vor fast zwei Wochen Gewinnmitnahmen das Bild. Ein ähnliches Bild zeigten die Aktien des Branchenvertreters Swiss Life, die nach Halbjahreszahlen als SMI-Schlusslicht 2 Prozent einbüßten./gl/jha/