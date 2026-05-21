Aktien Europa: EuroStoxx erholt nach starken Micron-Zahlen - SMI auf Rekord

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag etwas von den Verlusten der vergangenen zwei Tage erholt. Für gute Stimmung sorgten überragende Geschäftszahlen sowie ein sehr guter Ausblick des US-Speicherchipherstellers Micron (Micron Technology). Um die Mittagszeit legte der Leitindex der Eurozone um 0,73 Prozent auf 6.260 Punkte zu.

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Beim schon zuletzt starken Schweizer SMI stand ein Kursplus von 0,30 Prozent auf 14.160 Punkte zu Buche. Nach dem Rekordhoch vom Mittwoch stellte er eine weitere Bestmarke auf. Der britische FTSE 100 stieg um 0,29 Prozent auf 10.492 Punkte.

Micron übertraf dank des anhaltenden Booms im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) die Erwartungen für das vergangene Quartal deutlich. Auch die Ziele für das laufende Quartal überraschten klar positiv. Dementsprechend zeichnen sich für die Aktie prozentual zweistellige Kursgewinne und ein erneutes Rekordhoch ab.

Micron habe die Anleger daran erinnert, "dass der Speicherzyklus und der allgemeine KI-Trend auf Dauer Bestand haben werden", kommentierte Hugh Lam, Anlagestratege bei Betashares. Ungeachtet wohl auch künftig starker Kurs- und Stimmungsschwankungen sicherten strukturelle Versorgungsengpässe zumindest bis 2027 die Aktienkurse in diesem Bereich nach unten ab.

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Noch beeindruckender als die Zahlen und der Ausblick sei die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden von einem im Vorquartal auf nun 16, ergänzte Analyst Harlan Sur von der US-Bank JPMorgan. Er hob das Kursziel für die Aktie massiv an.

Die Micron-Euphorie gab auch dem europäischen Technologiesektor kräftig Auftrieb: Deren Subindex führte mit plus 2,3 Prozent die Gewinnerliste im marktbreiten Stoxx Europe 600 an. Einmal mehr zählten die Micron-Branchenkollegen Infineon und STMicro sowie der Chipindustrie-Ausrüster ASML zu den Favoriten der Anleger.

Auch die Energieversorger und der Energietechnikkonzern Siemens Energy profitierten über den hohen Energiebedarf von Rechenzentren vom anhaltenden KI- und Halbleiter-Hype.

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Auf wenig Interesse im freundlichen Marktumfeld stießen dagegen defensive Werte. Die Branchenindizes für die zuletzt stark gelaufenen Lebensmittel- und Getränkehersteller verzeichnete moderate Verluste. Ähnlich sah es bei den Aktien von Öl- und Gaskonzernen aus angesichts der weiter sinkenden Ölpreise. Rohöl aus der Nordsee notiert dank der Hoffnung auf ein endgültiges Ende des Iran-Kriegs inzwischen wieder auf dem Vorkriegsniveau.

Aus dem starken Reise- und Freizeitsektor ragte easyJet mit einer weiteren Kurserholung um mehr als 7 Prozent auf 579 Pence heraus. Die Billigfluglinie lehnte auch eine vierte unverbindliche Kaufofferte von Castlelake als zu niedrig ab. Der US-Investor hat den Preis inzwischen auf 650 Pence erhöht und könnte noch bis zum 5. Juli ein verbindliches Übernahmeangebot unterbreiten oder sein Angebot zurückzuziehen.

Bei ITV freuten sich die Anleger über ein Kursplus von 2,5 Prozent. In einem Medienbericht hieß es unter Berufung auf informierte Personen, der zum US-Kabelnetzbetreiber Comcast gehörende Medienkonzern Sky habe sich mit den Briten auf eine Übernahme von deren Fernseh- und Streaminggeschäft geeinigt. Die Transaktion könnte demnach schon in den kommenden Wochen angekündigt werden.

Derweil büßten die Anteile von H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) nach Quartalszahlen 3 Prozent ein. Analysten attestierten dem Textilhändler ein durchwachsenes zweites Quartal. Die Schweden bekamen wie schon zum Jahresauftakt das schwache Konsumklima zu spüren./gl/jha/