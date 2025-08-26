DAX24.313 -0,2%ESt505.467 -0,4%Top 10 Crypto15,74 -4,6%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.051 -1,9%Euro1,1692 -0,3%Öl68,12 +0,5%Gold3.368 -0,1%
DAX verbucht Abschläge -- Lufthansa ordnet sich wohl neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- Novo Nordisk, Bayer, RWE, Lucid, Siemens Energy, Orsted, Valneva im Fokus
Aktien Europa: EuroStoxx gibt nach - Kein Handel in London

25.08.25 11:24 Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - In einem eher impulsarmen Handel haben die wichtigsten europäischen Aktienmärkte am Montag überwiegend nachgegeben. In London blieb die Börse wegen eines Feiertags geschlossen. Der EuroStoxx 50 sank am Vormittag um 0,44 Prozent auf 5.464 Punkte.

Vor dem Wochenende hatten Signale für eine anstehende Leitzinssenkung in den USA den Leitindex der Eurozone noch ein Stück näher an sein Rekordhoch vom März dieses Jahres gebracht. Zu Wochenbeginn fehlte ihm etwas die Kraft. Der Zinssenkungsoptimismus scheint verpufft, während es geopolitisch mit Blick auf die Friedensbemühungen für die Ukraine keine wirklichen Fortschritte gibt. Für den Schweizer SMI ging es am Montag um 0,32 Prozent auf 12.226 Punkte nach unten.

Im Fokus in Europa stand zu Wochenbeginn abermals der Windkraftsektor. Hohe Kursverluste von 17 Prozent für die Titel von Orsted zogen die Branche mit nach unten. Den dänischen Konzern belastete ein vorläufig erlassener Baustopp von US-Behörden für ein Windkraftprojekt in den USA. Im Sog von Orsted verloren auch Vestas (Vestas Wind Systems A-S) 4 Prozent. Sollte der Baustopp länger in Kraft bleiben, dürfte sich das Projekt verzögern und Orsted drohten umfangreichere Wertberichtigungen, hieß es von den Analysten des Investmenthauses Jefferies. Für die anstehende Kapitalerhöhung von Orsted sei die aktuelle Nachrichtenlage ungünstig.

Ein Kursdebakel erlebten auch die Anleger von Valneva, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Zulassung für einen Impfstoff der Franzosen gegen das Chikungunya-Virus mit sofortiger Wirkung gestoppt hatte. Die Valneva-Aktien rutschten um 22 Prozent ab. Damit ist etwa die Hälfte des Kursgewinns seit Ende Juli aufgezehrt.

Keurig Dr Pepper (Keurig Dr Pepper) will den niederländischen Kaffee- und Tee-Spezialisten JDE Peets (JDE Peets BV) übernehmen. Der Getränkekonzern bietet 31,85 Euro je JDE-Aktie in bar und damit 15,7 Milliarden Euro. Die Aktien von JDE Peet's gewannen 17,3 Prozent auf 31,12 Euro.

Im EuroStoxx waren die Papiere des französischen Infrastrukturkonzerns VINCI am Vormittag der schwächste Wert mit minus 2,4 Prozent. Vorne lagen die Anteile der Internetholding Prosus mit plus 1,4 Prozent./ajx/mis

