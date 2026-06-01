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Aktien Europa: EuroStoxx wieder moderat im Plus - Lage in Nahost undurchsichtig

04.06.26 12:30 Uhr
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EURO STOXX 50
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Der Leitindex der Eurozone legte am Mittag um 0,3 Prozent auf 6.071 Punkte zu.

Der Londoner FTSE 100 sank um 0,4 Prozent auf 10.293 Punkte. Für den Züricher SMI wiederum ging es um 0,5 Prozent auf 13.282 Punkte bergauf.

Die Lage im Nahen Osten blieb derweil undurchsichtig. So haben sich Israel und der Libanon nach Angaben des US-Außenministeriums auf einen neuen Anlauf zur Umsetzung der bisher faktisch kaum wirksamen Waffenruhe geeinigt. Doch bereits am Morgen gab es neue libanesische Berichte über gezielte Drohnenangriffe der israelischen Armee im Südlibanon.

Mit Blick auf einzelne Sektoren taten sich nach der jüngsten Rally rund um Künstliche Intelligenz Halbleiterwerte schwer. Am Vorabend konnte der US-Technologieindex NASDAQ 100 seinen Höchststand nicht halten und schloss am Ende im Minus. Nachbörslich hielt dann der Ausblick des KI-Riesen Broadcom den extrem hohen Erwartungen nicht ganz Stand.

Entsprechend ließen Europas Highflyer ASML (ASML NV), Infineon und STMicro (STMicroelectronics) Federn. Die Papiere fielen zwischen zwei und fünf Prozent. ASML war tags zuvor zur wertvollsten Aktie Europas aller Zeiten avanciert.

In Paris zogen die Anteilsscheine des Spirituosenherstellers Remy Cointreau nach der Präsentation der Jahresbilanz um gut zehn Prozent an. Analystin Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan lobte die Ergebnisse und rechnet mit einem Anstieg der Markterwartungen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Auch der Ausblick sei ermutigend mit der erwarteten Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum aus eigener Kraft.

Für die Papiere von Universal Music (UMG) (Universal Music) ging es in Amsterdam um fast sieben Prozent nach unten. Die vom US-Investor Bill Ackman geführte Pershing Square Capital (Pershing Square) verkaufte ihre Beteiligung an dem Musikunternehmen. Zuvor hatte dieses ein Übernahmeangebot des Hedgefonds-Milliardärs abgelehnt./la/jha/

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