Aktien Europa: Freude weicht Ernüchterung - Trump droht EU mit weiteren Zöllen

Heute im Fokus

DAX stabil -- USA drohen EU mit weiteren Strafzöllen -- Nemetschek verkauft Beteiligung an Docuware mit Gewinn -- Exxon, OPEX+, Merck, Bitcoin, HELLA im Fokus

Bayer-Aktie sackt ab: In Österreich zeichnet sich Totalverbot von Glyphosat ab. AB InBev will an Hongkonger Börse. Global Fashion mit durchwachsenem IPO. Deutsche Bank diskutiert anscheinend niedrigeres Kapitalpolster mit Regulierern. GRENKE macht auch im 2. Quartal gutes Neugeschäft.