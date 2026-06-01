DAX24.594 +1,6%Est506.164 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 +2,7%Nas25.810 +2,5%Bitcoin54.982 +0,1%Euro1,1573 ±-0,0%Öl87,38 -2,0%Gold4.211 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Oracle 871460 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Friedenshoffnung im Iran-Krieg: DAX mit kräftigen Gewinnen -- SpaceX mit Rekord-Börsengang - Aktie vor erstem Handelstag -- Intel, NVIDIA, Novo Nordisk, DroneShield im Fokus
Top News
Iran-Hoffnung und Ölpreisrutsch: Aktien von Lufthansa und TUI starten durch Iran-Hoffnung und Ölpreisrutsch: Aktien von Lufthansa und TUI starten durch
Rally der Intel-Aktie noch nicht vorbei? Jetzt wird sogar ein langjähriger Skeptiker zum Bullen Rally der Intel-Aktie noch nicht vorbei? Jetzt wird sogar ein langjähriger Skeptiker zum Bullen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa: Friedenshoffnung und Tech-Hype treiben EuroStoxx auf Rekordhoch

12.06.26 11:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
6.163,7 PKT 106,8 PKT 1,76%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die kräftige Erholung im weltweiten Technologiesektor nach der Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran treibt die Börsen am Freitag kräftig an. In Europa erreichte der EuroStoxx 50 am Vormittag mit über 6.200 Punkten ein Rekordhoch. Zuletzt gewann der Leitindex der Euroregion 2,1 Prozent auf 6.185 Punkte.

Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer SMI um 1,5 Prozent auf 13.737 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 1,3 Prozent auf 10.438 Zähler zu.

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran in Aussicht gestellt. Auch der Iran sprach von einem möglichen bevorstehenden Verhandlungsabschluss. Die Ölpreise gingen daraufhin zurück. Der heißgelaufene Techsektor bekam nach dem zeitweisen Ausverkauf in den vergangenen Tagen durch die neu entfachte Risikoneigung der Anleger wieder Rückenwind.

Die Rückkehr des Risikoappetits für Wachstumsaktien durch die Hoffnungen auf ein Ende des Irankriegs begünstige auch einen erfolgreichen ersten Handelstag der Weltraumfirma SpaceX von Elon Musk, kommentierte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Diese bringt der Tech-Milliardär an diesem Freitag in einer Mega-Aktienplatzierung an die Börse.

Im europäischen Stoxx-600 Branchentableau verzeichnete vor dem Wochenende der Sektor für Reise- und Freizeitwerte die stärksten Aufschläge mit plus 5 Prozent. Aktien aus dem Luftfahrtsektor legten deutlich zu, beflügelt von den Friedenshoffnungen im Iran und den sinkenden Ölpreisen. Im EuroStoxx gewannen die Titel des Zulieferers SAFRAN unter den besten Werten über 5 Prozent.

Auch Banken und Luxuswerte waren sehr fest. Die mit einem möglichen Ende des Iran-Kriegs verbundene Chance auf eine Konjunkturbelebung half. Deutsche Bank setzten sich im EuroStoxx mit plus 6,3 Prozent an die Spitze. Die Luxus-Aktien Hermes (Hermès (Hermes International)) und LVMH (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton) zogen um jeweils mehr als 5 Prozent an.

Einzige Branche im roten Bereich war der Ölsektor mit minus 3 Prozent angesichts der fallenden Ölpreise. TotalEnergies und Eni lagen im EuroStoxx hinten mit Abschlägen von bis zu 4 Prozent.

Adyen (Adyen BV Parts Sociales) profitierten mit einem Plus von 5 Prozent von der Übernahme des US-Startups Orb. Damit erhalte der niederländische Zahlungsabwickler Zugriff auf eine Plattform für nutzungsbasierte Abrechnungen, kommentierte Experte Hannes Leitner vom Analysehaus Jefferies. Dahin gehe der Trend - weg vom klassischen Abo-Modell./ajx/stk

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

12:59Friedenshoffnung im Iran: Aktien von Deutsche Bank, Hypoport & Co. legen zu
12:25Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 mittags in der Gewinnzone
11:42Aktien Europa: Friedenshoffnung und Tech-Hype treiben EuroStoxx auf Rekordhoch
10:23Infineon to open 5 billion euro chip fab as part of EU sovereignty push
09:56USA und EU zögern: WTO-Zollmoratorium im Airbus-Boeing-Streit läuft ab
09:27Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu
08:46Die seltsame Allianz von E.on und Deutscher Umwelthilfe gegen Katherina Reiche
07:16Passagierin greift andere Passagierin an: Airbus A380 von Lufthansa muss außerplanmäßig in Boston landen
mehr