Aktien Europa: Gewinne - Positive US-Vorgaben sorgen für Rückenwind

13.08.25 12:00 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch zugelegt und sind damit den positiven Vorgaben aus Übersee gefolgt. "Die Marktteilnehmer versuchen einen Teil der positiven Handelssitzung aus den USA und dem asiatischen Handel mit in die europäische Handelssitzung zu nehmen", so Marktexperte Andreas Lipkow. Die US-Inflationszahlen hatten den US-Finanzmärkten am Vortag etwas Rückenwind gegeben.

Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,76 Prozent auf 5.376,74 Punkte. An den Börsen außerhalb des Euroraums ging es moderat nach oben. Der Schweizer SMI legte um 0,1 Prozent auf 11.897,45 Punkte zu, während es mit dem britischen FTSE 100 um 0,13 Prozent auf 9.159,41 Punkte nach oben ging.

Nach den jüngsten US-Inflationsdaten sind die Erwartungen an geldpolitische Lockerungen in Übersee gestiegen. "Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank im September liegt nun bei 95 Prozent", stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest.

Stärkster Sektoren waren die Technologiewerte. Sie profitierten von den US-Vorgaben und der Erholung des Schwergewichts SAP (SAP SE). "Aus unserer Sicht ist die SAP-Aktie im kurzfristigen Bereich überverkauft und hat Potenzial für eine Erholung bis etwa 245 Euro", hieß es in einer Einschätzung des Brokers Index-Radar. SAP legten um 2,3 Prozent auf 237 Euro zu.

Unter Druck standen dagegen die Ölwerte. Die Ölpreise waren nach einer Prognosesenkung der Internationalen Energieagentur (IEA) für die globale Rohölnachfrage leicht gefallen und hatten damit ihren Schwächetrend fortgesetzt.

Aktien von Vestas (Vestas Wind Systems A-S) gaben nach den Vortagesgewinnen 1,5 Prozent nach. Der Windturbinenhersteller warb im zweiten Quartal deutlich weniger Aufträge ein als vor einem Jahr. Der Auftragseingang sackte um 44 Prozent ab. Vestas begründete dies mit der Unsicherheit der Kunden mit Blick auf politische Richtungsentscheidungen - insbesondere in den USA unter dem Windkraftskeptiker Donald Trump.

An der Wiener Börse waren die Aktien des Baustoffkonzerns Wienerberger unterdessen gesucht. Das Unternehmen hatte seine Ergebnisse im ersten Halbjahr deutlich verbessert. Die Aktie gewann ein Prozent./mf/jha/