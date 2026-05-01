DAX24.341 ±0,0%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,30 +2,5%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.753 -1,5%Euro1,1772 ±0,0%Öl103,9 +3,6%Gold4.658 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Intel 855681 SAP 716460 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- SK hynix, Samsung, Cerebras, Intel, CSL, Palantir, Ölpreis im Fokus
Top News
IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft IPO in Sicht: Krypto-Börse Kraken will bald an die Börse gehen und setzt auf strategische Partnerschaft
Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX richtungslos mit leichtem Abwärtsdruck Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX richtungslos mit leichtem Abwärtsdruck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa: Iran-Hängepartie bremst den Wochenauftakt

11.05.26 11:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.897,7 PKT -13,9 PKT -0,23%
Charts|News|Analysen
FTSE 100
10.261,2 PKT 28,1 PKT 0,27%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Mangels Fortschritten in den US-Gesprächen mit dem Iran haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Montag zur Mittagszeit schwächer tendiert. Anleger blieben vorsichtig, weil beide Seiten bei ihren Bemühungen um ein Ende des Kriegs nicht vorankommen. Wieder anziehende Ölpreise waren die Folge.

Der EuroStoxx 50 verlor am späten kurz vor dem Mittag ein halbes Prozent auf 5.883 Punkte. Außerhalb der Eurozone sank der schweizerische SMI um 0,2 Prozent auf 13.073 Punkte. Der Londoner FTSE 100 jedoch zeigte sich robuster, indem er sich 0,1 Prozent höher bei 10.247 Punkten bewegte.

"Der Weg zur Wiederöffnung der Straße von Hormus bleibt ungewiss", schrieben die Experten der UBS um den Investmentchef Mark Haefele mit Blick auf die jüngsten Ereignisse im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump und der Iran hatten jeweils Friedensvorschläge der Gegenseite zur Beilegung des Konflikts als nicht akzeptabel zurückgewiesen.

Führend in der europäischen Sektorwertung waren die Telekom-Werte, die allgemein als defensivere Anlagevariante angesehen werden. Positiv auf fielen die im Stoxx Europe 600 Telecommunications und im FTSE 100 enthaltenen Titel von Airtel Africa, die in London mehr als zehn Prozent höher gehandelt wurden. Bei dem Unternehmen gab es Spekulationen darüber, dass der Mehrheitsaktionär Bharti Airtel seine Beteiligungsstruktur neu ordnen könnte.

Auch Banken und Rohstoffwerte waren am Montag positive Ausnahmen im schwachen Marktumfeld. Der Rückenwind im Öl- und Gassektor durch wieder anziehende Preise der fossilen Brennstoffe ließ allerdings etwas nach. Der Sektorindex bewegte sich zuletzt noch ein halbes Prozent höher nach einem Spitzenplus, das im frühen Handel mehr als ein Prozent betragen hatte.

Unter den Einzelwerten im EuroStoxx fielen die Titel von Argenx (arGEN-X) mit einem Anstieg um 1,4 Prozent positiv auf. Sie profitierten von einer Zulassungserweiterung in den USA für das Medikament Vyvgart. Dessen Spektrum gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis wird mit dem Einsatz gegen eine seronegative Variante (SNMG) erweitert.

In London sorgte es bei ASOS für einen Kurssprung um fast 13 Prozent, dass der vermeldete Verkauf eines Logistikzentrums an die Supermarktkette Marks & Spencer (MarksSpencer) positiv überraschte. Die positive Reaktion der Asos-Anleger fußt darauf, dass die Vereinbarung zu einem signifikanten einmaligen Vorsteuergewinn führen wird.

Generell unter Druck standen die Aktien aus den Auto- und Rüstungssektoren. Im Rüstungsbereich war am Montag Rheinmetall das Sinnbild, mit einem Kursrutsch auf ein erneutes Tief seit April 2025. Von Bernstein Research wurde auf anhaltende Lösungsbemühungen im Ukraine-Krieg verwiesen. Ein dort nachhaltiger Waffenstillstand würde der Branche den wichtigsten Treiber nehmen, hieß es am Montag in einem Kommentar von Analyst Adrien Rabier.

Die Streichung einer Kaufempfehlung durch die Bank of America, die einen Vorstoß chinesischer Konkurrenz in der Europäischen Union befürchtet, ließ den Kurs des französischen Autobauers Renault um 3,3 Prozent absacken - etwas stärker als bei den ebenfalls abgestuften Stellantis-Aktien, die aber auch über dem Sektorschnitt um 1,3 Prozent fielen. Titel des Opel- und Peugeot-Mutterkonzerns bewertet die US-Bank nun mit "Underperform".

Eine positive Erwähnung wert sind die Aktien von Holcim, die sich in Zürich mit einem Prozent im Plus bewegten. Die US-Bank JPMorgan hatte die Aktien auf eine Liste der besten Anlageideen gesetzt. Zudem drückte Analystin Elodie Rall dem Baustoffhersteller mit Blick auf den Halbjahresbericht den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf. Holcim ist nun ihr Branchenfavorit.

In London zogen die Anteile der Fluggesellschafts-Holding IAG (International Consolidated Airlines) um 5,7 Prozent an nach der Nachricht, dass das Unternehmen den Haltern einer Anleihe an Wandlungsangebot unterbreitet hatte.

Die Aktien von AXA waren am Montag nur optisch der größte EuroStoxx-Verlierer. Die Titel des Versicherers wurden zu Wochenbeginn ex Dividende gehandelt./tih/mis

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

11:40Aktien Europa: Iran-Hängepartie bremst den Wochenauftakt
11:19Airbus A330 von Turkish Airlines muss nach Landung in Kathmandu evakuiert werden
11:09Deutschland: Rheinmetall und Telekom arbeiten an Abwehrschirm gegen Drohnen
10:07Rheinmetall und Telekom planen Schutzschild gegen Drohnen
09:27Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart schwächer
09:27LVMH CEO visits Korea for 1st time in 3 years
08:49Airbus A330-300 von Turkish Airlines evakuiert
08:37VW-Werk in Zwickau: Sachsens Wirtschaftsminister schlägt chinesische Autobauer als Rettung vor
mehr