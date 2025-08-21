DAX24.347 -0,3%ESt505.480 -0,1%Top 10 Crypto15,82 +2,1%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.651 +0,8%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,16 +0,3%Gold3.326 +0,3%
Aktien Europa: Kaum bewegt - Markt wartet auf Impulse

20.08.25 12:08 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben sich am Mittwoch kaum bewegt. "Nach der Elefantenrunde im Weißen Haus und vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole macht sich Lethargie breit", betonte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 tendierte am Mittag mit 5.481,14 Punkten kaum verändert. Ähnlich sah es an den Börsen außerhalb des Euroraums aus. Für den Schweizer SMI ging es um 0,1 Prozent auf 12.221,44 Punkte nach oben, der britische FTSE 100 legte ebenfalls um 0,1 Prozent auf 9.196,81 Punkte zu.

"Weiterhin halten Anleger die Füße still und warten darauf, dass aus ihren Hoffnungen endlich Fakten werden", betonte Molnar. "Geopolitisch sollten die Bemühungen um eine nachhaltige Waffenruhe in der Ukraine jetzt zeitnah weitere Fortschritte machen."

In dem zurückhaltenden Markt stiegen die defensiven Nahrungsmittelwerte. Nestle (Nestlé) legten um 1,7 Prozent zu und knüpften damit an die Stabilisierung im laufenden Monat an. Auch Danone waren mit zwei Prozent Aufschlag gefragt.

Weniger gut sah es bei dem Sanitärtechnikkonzern Geberit aus. Mit den vorgelegten Zahlen hatten die Schweizer die Erwartungen der Analysten nicht ganz erfüllt. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr vermochte keine Euphorie auszulösen. Nach der starken Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf nahmen Marktteilnehmer nun Gewinne mit, die Aktie verlor 2,2 Prozent.

Noch schlimmer erwischte es mit Alcon einen weiteren Schweizer Standardwert. Die Aktie sackte nach verhaltenen Zahlen und einem erneut gesenkten Ausblick um 11,3 Prozent ab./mf/jha/