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Aktien Europa: Klare Verluste im Sog der asiatischen Börsen - Tech unter Druck

23.06.26 12:11 Uhr
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schwachen asiatischen Börsen haben die europäischen Märkte am Dienstag nur teilweise in Mitleidenschaft gezogen. Auch in den USA zeichnen sich Kursverluste ab. Durch die Bank dominierten Gewinnmitnahmen bei den im Zuge des Hypes rund um Künstliche Intelligenz (KI) heiß gelaufenen Halbleitertiteln das Geschehen.

Um die Mittagszeit büßte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,2 Prozent auf 6.236 Punkte ein. Der deutsche DAX und der französische CAC 40 zeigten sich ebenfalls recht schwach.

Außerhalb der Eurozone hielt sich der britische FTSE 100 mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 10.400 Punkte etwas besser. Der Schweizer SMI legte um 0,1 Prozent auf 13.857 Punkte zu. Er profitierte von seinen robusten defensiven Schwergewichten Novartis, Nestle (Nestlé) und Roche.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 standen Rohstofftitel mit den sinkenden Metallpreisen am stärksten unter Druck. Massiv verkauft wurden auch Technologiewerte im Sog der asiatischen Branchenschwäche.

Im EuroStoxx stand neben den Halbleitertiteln Infineon und ASML (ASML NV), die jeweils 5 Prozent verloren, der ebenfalls als KI-Profiteur geltende Energietechnikkonzern Siemens Energy mit minus 4,7 Prozent unter Druck. Im Cac 40 gab der Infineon-Konkurrent STMicro (STMicroelectronics) mit minus 7,2 Prozent besonders stark nach. Die konjunktursensiblen Industrie-, Bau- und Autoaktien wurden ebenfalls gemieden.

Zu den wenigen Gewinnern zählten die als defensiv geltenden Anteilsscheine von Unternehmen aus den Bereichen Medizin und Gesundheit (STOXX EU600 Health Care) sowie Lebensmittel und Getränke./gl/jha/

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