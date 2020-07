Aktien Europa: Konjunkturoptimismus der Anleger treibt weiter Kurse an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben ihre anfänglichen Verluste am Montag abgeschüttelt. Die Anleger setzen auf eine schnelle Stabilisierung der Konjunktur und einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Im Blick steht weiter das geplante EU-Hilfspaket. Hier erwies sich der EU-Gipfel am Wochenende wie erwartet als zähes Ringen.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone gewann am späten Montagvormittag 0,25 Prozent auf 3373,86 Punkte. In Paris rückte der CAC 40 um 0,14 Prozent auf 5076,67 Punkte vor. Für den FTSE 100 in London ging es indes um 0,27 Prozent auf 6273,37 Punkte nach unten.

Schwächste Branche der Stoxx-600-Übersicht war der Reise- und Freizeitsektor mit minus 0,4 Prozent. In Paris waren die Anteile des Hotelbetreibers Accor mit minus 0,9 Prozent das Schlusslicht. Chemiewerte schlugen sich dagegen gut, wie an der Branchentableau-Spitze das Plus von 0,8 Prozent des entsprechenden Sektors zeigte.

Auch Papiere aus dem Pharma- und Gesundheitsbereich waren gefragt. Im EuroStoxx sprangen mit einem Aufschlag von viereinhalb Prozent die Anteile des Medizintechnikers Philips nach überzeugenden Quartalszahlen an die Spitze.

Astrazeneca (AstraZeneca) kletterten in London auf ein Rekordhoch und notierten zuletzt noch gut zweieinhalb Prozent höher. Hier trieb die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff.

GlaxoSmithKline (GlaxoSmithKline) gaben knapp ein Prozent nach. Der britische Pharmahersteller schießt dem deutschen Biotech-Anbieter Curevac im Zuge einer strategischen Kooperation eine Millionensumme zu. Die klinischen CureVac-Entwicklungsprogramme zu mRNA-Impfstoffen gegen das Coronavirus sowie gegen Tollwut seien aber nicht Teil der Kooperation, hieß es./ajx