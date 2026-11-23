PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben den jüngsten Kursrutsch an den US-Börsen am Montag gut weggesteckt. Im Zuge der sich in New York abzeichnenden Erholung ging es in Europa wieder bergauf - vor allem für die gebeutelten Technologiewerte.

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Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,91 Prozent auf 5.996 Punkte zu. Die vergangene Woche hatte der Eurozonen-Leitindex angesichts einer tagelangen Talfahrt auf dem tiefsten Stand seit Mai beendet. Der Schweizer SMI gewann am Montag 0,54 Prozent auf 14.651 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,55 Prozent auf 10.403 Punkte hoch.

"Es könnte die Stunde der Schnäppchenjäger geschlagen haben", kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst beim Broker CapTrader, die Kursentwicklung. "Die zentrale Frage am Markt lautet nun, ob der Tiefpunkt gefunden ist oder sich die Erholung als Strohfeuer entpuppt. Die Anleger machen sich derzeit weniger Sorgen um das Ausbleiben einer möglichen Jahresendrally als vielmehr um die Frage, wie tief der Abwärtssog noch reichen könnte."

Dass sich die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone im November wegen schwacher Daten aus Frankreich überraschend nicht verbessert hat, ließ die Aktienkurse kalt. Auch in Großbritannien blieben die Einkaufsmanagerindizes hinter den Erwartungen zurück. Hier wie dort liegen sie allerdings weiter über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf Wachstum hindeutet.

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Im marktbreiten Stoxx Europe 600 erholte sich der Technologiewerte-Index zu Wochenbeginn mit plus 2,2 Prozent am deutlichsten. Dies stand im Einklang mit den vorbörslichen Indikationen für die US-Technologiebörse Nasdaq, deren Auswahlindex NASDAQ 100 am Freitag seine Talfahrt beschleunigt und einen Wochenverlust von mehr als zehn Prozent erlitten hatte.

Stark präsentierten sich vor allem die zuletzt geplagten Halbleitertitel: Die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters ASML (ASML NV) gewannen als EuroStoxx-Spitzenreiter 5,2 Prozent, während die des Chipkonzerns Infineon um vier Prozent anzogen.

Im französischen CAC 40 zählte Infineon-Konkurrent STMicroelectronics mit einem Kursanstieg von drei Prozent zu den Favoriten.

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Dagegen führte der Index der Autobauer und -zulieferer mit einem weiteren Rückgang um 0,6 Prozent auf ein erneutes Tief seit August 2020 die Verliererliste an. Die Renault-Titel (Renault) stemmten sich dank einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux mit plus zwei Prozent gegen den Branchentrend./gl/zb