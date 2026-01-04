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Aktien Europa: Kurse trotzen Eskalation des Iran-Kriegs

30.03.26 12:16 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben sich am Montag recht unbeeindruckt von den jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg gezeigt. Trotz der Eskalation durch den Eintritt der mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz drehte der EuroStoxx 50 nach einem verhaltenen Handelsstart zeitweise ins Plus.

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Um die Mittagszeit notierte der Leitindex der Eurozone 0,11 Prozent tiefer bei 5.500 Punkten. Ein ähnliches Muster zeigte der Schweizer SMI, der zuletzt ein Plus von 0,05 Prozent auf 12.576 Punkte behauptete. Für den britische FTSE 100 ging es um 0,48 Prozent auf 10.015 Punkte nach oben. Er profitierte von seinen schwer gewichteten Öl- und Rohstofftiteln.

Auch in den USA zeichnen sich moderate Gewinne ab, nachdem die dortigen Indizes am Freitag die fünfte Verlustwoche in Folge mit klaren Kursabschlägen beendet hatten. An den asiatischen Handelsplätzen ging es am Montag hingegen teils steil bergab.

"Zwar hat der Aktienmarkt bereits einen Großteil der negativen Impulse eingepreist, doch noch fließen negative Nachrichten nach", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. "Es ist kaum abzuschätzen, wie schnell sich die steigenden Energiepreise in den Teuerungsraten zeigen werden und wie teuer Öl noch werden kann." Am frühen Nachmittag könnten die deutschen Verbraucherpreise für den März hierzu erste Daten liefern. Am Dienstag stehen dann die Verbraucherpreise für die gesamte Eurozone auf der Agenda.

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Im marktbreiten Stoxx Europe 600 gehörten Versorgertitel sowie die Aktien von Öl- und Gaskonzernen zu den größten Gewinnern. Sie profitierten von den weiter anziehenden Ölpreisen. Auch Rohstoffwerte war gefragt.

Beim Ölkonzern TotalEnergies sorgte eine Meldung der "Financial Times" über einen Rekordgewinn aus einer Ölwette für zusätzlichen Auftrieb: Die Aktien gewannen 1,9 Prozent und setzten damit ihre Rekordjagd fort. Laut der Zeitung dominierte das Unternehmen im März den physischen Ölmarkt im Nahen Osten. Es habe einen Gewinn von über einer Milliarde US-Dollar erzielt, nachdem es alle im Mai zur Verladung vorgesehenen Rohölladungen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und Oman aufgekauft habe.

Einen Bogen machten die Anleger am Montag hingegen um Aktien aus der Reisebranche sowie dem Bankensektor. Letztere stehen damit laut der Nachrichtenagentur Bloomberg kurz vor dem Ende ihrer Rekord-Gewinnserie von 13 Quartalen in Folge./gl/nas