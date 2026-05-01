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Aktien Europa: Kursgewinne wegen neuer Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs

25.05.26 11:23 Uhr
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EURO STOXX 50
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Neue Zuversicht für eine baldige Friedensvereinbarung im Iran-Krieg stützt am Pfingstmontag die europäischen Aktienkurse. Die USA stehen nach Angaben von Präsident Donald Trump in den Bemühungen um ein Ende des Kriegs vor einem Rahmenabkommen mit Teheran. Dies schürte Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Straße von Hormus und sorgte für sinkende Ölpreise.

Während der Handel an den Leitbörsen in London und Zürich pausierte, fand er an jenen in Frankfurt, Mailand und Paris statt. Der EuroStoxx 50 legte am Vormittag um 1,2 Prozent auf 6.094 Punkte zu. Das Kursbarometer der Eurozone erreichte ein Mehrmonatshoch. Es folgte damit dem starken Wochenauftakt in Asien, den es vor allem in Japan gegeben hatte.

Erstmals seit Ende Februar konnte sich der EuroStoxx wieder bis auf wenige Punkte der Marke von 6.100 Punkten nähern. Die Kursverluste zu Zeiten des Iran-Kriegs sind damit wieder ausgestanden, denn höhere Kurse hatte es letztmals vor den ersten Angriffen der USA und Israels gegeben. Seine bisherige Bestmarke hatte der Leitindex am 26. Februar bei knapp 6.200 Punkten aufgestellt.

Ein Rahmenabkommen sei "weitgehend" ausgehandelt, schrieb Trump am Wochenende auf der Plattform Truth Social. Der US-Präsident sprach von geordneten und konstruktiven Verhandlungen, dämpfte aber zunächst noch die Hoffnung auf einen ganz schnellen Durchbruch. Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen, um keine Fehler zu machen.

"Die Märkte vollziehen derzeit einen raschen Wandel: Sie preisen nicht länger geopolitische Ängste ein, sondern eine potenzielle Friedensdividende", schrieb Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management. Unter den Anlegern mache sich mit dem sinkenden Ölpreis auch Hoffnung breit, dass die inflationstreibende Wirkung des Ölpreises nachlässt.

Aktien von Ölkonzernen konnten dem starken Umfeld nicht folgen, der Sektorindex Stoxx Europe 600 Oil & Gas war mit einem Abschlag von einem halben Prozent der einzige Verlierer in der Branchenwertung. Papiere von TotalEnergies und Eni verloren jeweils fast zwei Prozent an Wert. Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) wurden in Amsterdam 1,3 Prozent niedriger gehandelt.

Relativ stark profitierten dagegen Reisewerte von der Friedenshoffnung. Dies zeigte sich bei Fluggesellschaften wie AIR France-KLM mit einem Kurssprung um 7,5 Prozent. Auch bei der angeschlossenen Flugzeugindustrie war die Kursentwicklung getrieben von der Entspannung: Neben den 2,7 Prozent höheren Airbus (Airbus SE)-Aktien waren jene des Zulieferers SAFRAN im EuroStoxx mit fast 5 Prozent Plus führend.

Die lange Gewinnerliste der Sektoren wurde im marktbreiten Stoxx Europe 600 außerdem von Autobauern, Bau- und Baustoffwerten, Banken, Einzelhändlern sowie Industriegüter- und Technologieunternehmen dominiert. Deren Sektorindizes bewegten sich jeweils mit mindestens einem Prozent im Plus./tih/men

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