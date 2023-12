Aktien Europa: Leichte Gewinne - Adyen gefragt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Freitag weiter zugelegt. Mit guten Vorgaben der Wall Street ging es vor den US-Arbeitsmarktdaten nach oben. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann gegen Mittag 0,39 Prozent auf 4491,03 Punkte. Der französische CAC 40 kletterte um 0,62 Prozent auf 7474,47 Zähler, während der britische FTSE 100 um 0,54 Prozent auf 7554 Punkte zulegte.

Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades sprach von steigender Risikobereitschaft an den Märkten. Das zeige die Nachfrage nach zyklischen Titeln. Auch die deutschen Preisdaten stützten - die Inflationsrate war im November weiter gesunken. Die Verbraucherpreise lagen um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Die Behörde bestätigte damit vorläufige Daten. Im Oktober waren die Verbraucherpreise innerhalb eines Jahres noch um 3,8 Prozent gestiegen.

Allerdings gab es auch kritische Stimmen. So hält Marktstratege Sascha Rehbein von der Weberbank den Zinsoptimismus zumindest in Europa für übertrieben. "Die letzten Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde unterstrichen die Bereitschaft der Notenbank, weitere restriktive Maßnahmen vorzunehmen", merkte Rehbein an. "So könnten die Notenbanker dem Finanzsystem weitere Liquidität entziehen, indem sie die Anleihekäufe noch stärker reduzieren." Zudem könnte die Normalisierung des Inflationspfades in der Eurozone von nun an schwieriger werden und eine erste Leitzinssenkung erst in der zweiten Jahreshälfte 2024 ermöglichen.

Unter den Technologiewerten waren Aktien von Adyen (Adyen BV Parts Sociales) gefragt. Die Papiere des Zahlungsabwicklers kletterten um 2,6 Prozent. Die Analysten der Citigroup hatten den Wert von "Neutral" auf "Buy" gestuft. Die Lage für den Sektor der Zahlungsdienstleister bessert sich ihrer Ansicht nach. Elektronische Transaktionen dürften weiter zunehmen. Hinzu kämen niedrige Bewertungen und mögliche Übernahmen im kommenden Jahr. Daher hatten die Analysten auch die Einstufung des Adyen-Wettbewerbers Nexi auf "Buy" erhöht. Auch hier ging es nach oben.

Die Aktien von AMS-Osram (ams) knüpften an die Kursgewinne der vorangegangenen Handelstage an. Börsenbeobachter erklärten das wiedererwachte Interesse mit einer zuversichtlichen Studie der Zürcher Kantonalbank (ZKB). AMS-Osram kletterten um 3,3 Prozent.

Vivendi (Vivendi) zogen unterdessen um 2,3 Prozent an. Die Aktie wird wieder in den CAC 40 aufsteigen und dort Worldline ersetzen. Letztere profitierten von den Vorgaben von Adyen und hielten sich daher trotz Abstiegs in die zweite Liga gut.

Rohstoffwerte erlitten dagegen Verluste. Hier belastete der enttäuschende Ausblick von Anglo American. Die Aktie des Rohstoffkonzerns sackte um über sechs Prozent ab./mf/mis