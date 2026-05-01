DAX25.145 +0,2%Est506.091 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +3,4%Nas26.917 +0,9%Bitcoin63.207 +0,3%Euro1,1643 -0,1%Öl92,24 -1,2%Gold4.527 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und Iran offenbar vor Einigung: DAX etwas fester -- Dell von KI-Boom beflügelt -- Super Micro, SpaceX, Eli Lilly, DroneShield, IBM, Eventim im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.05.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.05.26
Reform bei neuen Aktien: SEC schlägt weitreichende Erleichterungen für Börsengänge vor Reform bei neuen Aktien: SEC schlägt weitreichende Erleichterungen für Börsengänge vor
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa: Leichte Gewinne - Hoffnung auf Einigung zwischen USA und Iran

29.05.26 12:13 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder zugelegt. Sie reagierten damit auf Nachrichten zum Iran-Krieg. Die USA und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen an. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, hatte US-Vizepräsident JD Vance gesagt. Eine Zustimmung von Präsident Donald Trump sei noch offen. Aus Teheran hieß es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt.

"Die Entwicklung wirkt weiter wie ein politisches Tauziehen ohne klare Auflösung, in dem sich Hoffnungen und Rückschläge abwechseln", merkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research dazu an. Entsprechend gewann der EuroStoxx 50 am Mittag 0,71 Prozent auf 6.098,39 Punkte. Außerhalb der Eurozone notierte der britische FTSE 100 0,3 Prozent höher mit 10.457,22 Punkten. Der Schweizer SMI legte um 0,79 Prozent 13.611,09 Zähler zu.

Die Bewegungen der Einzelsektoren spiegelten die Hoffnung auf eine Entspannung in der Golf-Region und sinkende Ölpreise wider. Gefragt waren die Reise- und Freizeitwerte, in denen die Aktien der Fluggesellschaften enthalten sind. Hier zogen AIR France-KLM um 2,6 Prozent an.

Am Ende des Feldes bewegten sich dagegen die Ölwerte sowie die defensiven Versorger und Telekommunikationsaktien. Allerdings blieben die Abgaben der Ölwerte überschaubar. Darin dokumentierte sich die Erwartung weiterhin erhöhter Ölpreise. Denn selbst wenn eine Verlängerung der Waffenruhe vereinbart wird, stehen einer Wiederaufnahme der Ölversorgung aus der Golf-Region zahlreiche Hindernisse entgegen.

Technologiewerte gehörten unterdessen erneut zu den Gewinnern. Sie profitierten von Vorgaben aus den USA. "Nachbörslich kamen starke Meldungen von Dell (Dell Technologies): Der US-Computerbauer hob aufgrund einer starken Nachfrage nach KI-Servern seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn deutlich an", hieß es vom Anbieter von Handelsstrategien Index Radar. Das ließ Aktien der Schweizer Logitech um knapp vier Prozent steigen./mf/jha/