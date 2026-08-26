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Aktien Europa: Leichte Gewinne - US-Inflationsdaten und Nividia im Blick

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EURO STOXX 50
6,470.89 EUR 15.26 EUR 0.24 %
News | Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben am Mittwoch angesichts wichtiger US-Inflationsdaten am Nachmittag Vorsicht walten lassen. Von den Wirtschaftsdaten erhofft man sich Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Zudem legt NVIDIA am späten Abend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor. Der Chipriese gilt als Barometer für den KI-Boom. Für Nvidia seien die Erwartungen wie immer sehr hoch, so Andreas Lipkow von CMC Markets.

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Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,2 Prozent auf 6.468,66 Punkte. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer Leitindex SMI 0,5 Prozent auf 14.594,57 Punkte. Der britische FTSE 100 notierte wenig verändert bei 10.884,48 Zähler.

Aufgehellt wurde die Stimmung von weiter sinkenden Ölpreisen. Der Iran und der Oman führen laut einer Meldung der Oman News Agency Gespräche zur Einrichtung eines "vorübergehenden gemeinsamen Seekorridors". Damit sollen Öltransporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Straße von Hormus ausgeweitet werden.

Sinkt der Ölpreis, lasse die Inflationsangst nach, so Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consors Bank. Dies nehme Druck von der Zinsseite, die die Anleger zuletzt verunsichert habe.

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Chipwerte zeigten sich im Vorfeld der Nvidia-Zahlen uneinheitlich. Während im Eurostoxx ASML (ASML NV) leicht um 0,4 Prozent nachgaben, notierten Infineon 0,8 Prozent im Plus. An der Börse in Paris gewannen STMicro (STMicroelectronics) ebenfalls 0,8 Prozent hinzu.

Reise- und Luftfahrtwerte profitierten von den weiter gesunkenen Ölpreisen. Der Branchen-Index kletterte um rund 1 Prozent. Ölwerte hatten indessen das Nachsehen. Für den Sektor ging es um 1,3 Prozent nach unten./err/stk

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