Aktien Europa: Leichte Verluste - Autowerte schwächeln, Ölwerte legen zu

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX mit Verlusten -- Daimler steigert Absatz deutlich -- Ziele bei Shop Apotheke in Gefahr -- Nordex erhält mehr Aufträge -- Internetriesen drohen mit Abzug aus Hongkong -- Sartorius hebt Prognose an

BMW, Continental, VW & Co.: Anleger machen im Autosektor weiter Kasse. Stellantis-Marken steigern Marktanteil in Deutschland. JPMorgan hebt Ziel für Tesla. Lufthansa rechnet mit Lockerung von Reisebeschränkungen in die USA. Abstufung wirft flatexDEGIRO nicht aus der Erfolgsspur. Shell und Uniper kooperieren bei Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft . Jefferies hebt Ziel für HeidelbergCement an. Alstom setzt sich neue Wachstumsziele.