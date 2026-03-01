DAX22.882 +0,2%Est505.636 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3100 -0,8%Nas22.091 -0,3%Bitcoin61.032 +1,1%Euro1,1578 ±-0,0%Öl106,8 -0,8%Gold4.687 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Vonovia A1ML7J Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vincorion VNC001 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP im Fokus
Top News
Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende Gold-Rally 2026: Analyst prognostiziert 6.000 US-Dollar bis Jahresende
Amazon und die letzte Meile! Milliarden-Monopoly mit Roboter und KI-Chips soll die Weltmacht sichern! Amazon und die letzte Meile! Milliarden-Monopoly mit Roboter und KI-Chips soll die Weltmacht sichern!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa: Leichte Verluste - Vorsicht prägt das Geschehen

20.03.26 12:10 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag leicht nachgegeben. Vor dem Wochenende lehnten sich Marktteilnehmer nicht allzu weit aus dem Fenster, um nicht von Nachrichten aus der Golfregion auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Wer­bung

"Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten haben dazu geführt, dass bislang abseits gehaltene Liquidität aus anderen Märkten in Geldmarktanlagen umgeschichtet wird", merkte Anlageexpertin Debbie Cunningham vom Vermögensverwalter Federated Hermes an. Zudem überschattete der große Verfall an den Terminbörsen das Handelsgeschehen.

Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,33 Prozent auf 5.595,36 Punkte. Der Schweizer SMI tendierte kaum verändert, während der britische FTSE 100 um 0,12 Prozent auf 10.051,06 Punkte nachgab.

"Nächste Woche drohen die Datenstunden der Wahrheit - denn erstmals wird eine Reihe von Konjunkturzahlen die Folgen des Iran-Kriegs widerspiegeln, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck. Die Einkaufsmanagerindizes dürften sich im März spürbar eingetrübt haben.

Wer­bung

Die Einzelsektoren reagierten auf die deutlichen Verluste am Vortag. Die am stärksten gefallenen Titel erholten sich, während die zuletzt stabileren Branchen schwächelten. So standen die Baustoffwerte nun an der Spitze. Holcim etwa kletterten um drei Prozent. Seit den Jahreshochs hatte die Aktie rund 25 Prozent verloren. Gewinne verzeichneten zudem Reise- und Freizeitwerte sowie der zinssensible Immobiliensektor, der am Vortag ebenfalls Federn gelassen hatte.

Dagegen verzeichneten die defensiven Nahrungsmittelaktien leichte Verluste. Ausnahme waren Unilever mit 0,5 Prozent Gewinn. Der Konsumgüterkonzern kommt bei seinen Bemühungen um die Trennung vom Lebensmittelgeschäft voran. Der Konzern sei derzeit in Gesprächen mit dem US-Gewürzhersteller McCormick & Co (McCormickCo) zum Verkauf der Sparte und habe ein Angebot erhalten, bestätigte Unilever am Freitag entsprechende Berichte. Ein Abschluss sei aber ungewiss.

Leichte Gewinne im ebenfalls schwächelnden Pharmasektor verbuchten Novartis. Der Schweizer Pharmakonzern übernimmt vom US-Biotechunternehmen Synnovation Therapeutics ein Krebsforschungsprogramm rund um den Wirkstoff SNV4818. Dazu erwirbt Novartis die Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics für zwei Milliarden US-Dollar. SNV4818 ist ein oral verabreichter Wirkstoff, der derzeit in einer Phase-I/II-Studie zur Behandlung von Brustkrebs und anderen fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wird./mf/jha/