Aktien Europa: Leichte Verluste zu Beginn der kurzen Handelswoche

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach einer freundlichen Vorwoche hat der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wieder etwas geschwächelt. Der Leitindex der Eurozone fiel bis zum Montagmittag um 0,19 Prozent auf 5021,75 Punkte.

Der französische Leitindex CAC 40 verlor 0,40 Prozent auf 8119,20 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,33 Prozent auf 7904,62 Zähler nach unten.

Damit legten die Börsen der Region nach der jüngsten Rally eine Pause ein. Die Händler warteten auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA, die weitere Hinweise auf den politischen Kurs der US-Notenbank Fed geben könnten.

Im Mittelpunkt dürfte am Karfreitag das Inflationsmaß PCE stehen, das von der Fed als bevorzugter Preisindikator betrachtet wird. Da dieser zum Großteil auf bereits bekannten Verbraucher- und Produzentenpreisen beruht, lässt sich der PCE-Deflator recht gut im Voraus schätzen, hieß es in einer Vorschau der Commerzbank. Die Experten rechnen mit einem deutlichen Preisanstieg.

Wegen der Osterfeiertage bleiben die wichtigsten Börsen der Region indes an Karfreitag und am Ostermontag geschlossen. Damit dürften sich die PCE-Daten erst am Dienstag nach Ostern auf die Kurse auswirken.

Die US-Bank JPMorgan sieht die Rally an den Aktienmärkten indes nur in geringem Maße durch die Gewinnentwicklung der Unternehmen untermauert. Die Zentralbanken würden zwar in der zweiten Jahreshälfte einige Leitzinssenkungen vornehmen und so die Börsen stützen, schrieben die Experten um den Analysten Mislav Matejka. Aber "um die aktuellen Aktienbewertungen zu rechtfertigen, muss es auch zumindest gewisse Gewinnsteigerungen geben".

Zu Wochenbeginn bewegten vor allen Analystenkommentare die Kurse. So büßten die Aktien von Inditex unter den schwächsten Werten im EuroStoxx knapp ein Prozent ein. Auf dem aktuellen Kursniveau gebe es für die Papiere kaum Toleranz für Abweichen vom Optimalfall, schrieb der Experte Sreedhar Mahamkali von der Schweizer Großbank UBS.

In London zogen die Anteilsscheine von Tullow Oil um 4,5 Prozent an. Der Ölkonzern habe "einen Wendepunkt auf seinem Weg des Schuldenabbaus" erreicht, schrieben die Analysten der Bank of America. Zudem dürften die in den letzten Jahren getätigten Infrastrukturinvestitionen in Zukunft eine stabilere Produktion bei geringerer Kapitalintensität ermöglichen./la/jha/