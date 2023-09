Aktien Europa: Lethargie dominiert - EZB-Zinsentscheid ungewiss wie selten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Kurz vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) haben sich die Anleger in Europa am Donnerstag bedeckt gehalten. Gegen Mittag hielt sich der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) mit einem Plus von 0,05 Prozent auf 4225,53 Punkte knapp im Plus. An den beiden vergangenen Tagen war es für den Leitindex der Eurozone noch moderat bergab gegangen.

Der französische CAC 40 verzeichnete zuletzt noch ein Minus von 0,02 Prozent auf 7221,27 Punkte. Erneut besser hielt sich der britische FTSE 100 mit einem Kursanstieg um 0,71 Prozent auf 7579,68 Zähler.

Am frühen Nachmittag informiert die EZB über ihre weitere Geldpolitik . Es ist so spannend wie selten zuvor. Weil die Währungshüter kein klares Signal gesendet haben, sind Fachleute gespalten: Setzt die Notenbank ihren Inflationskampf mit einer weiteren Zinsanhebung fort - oder legt sie eine Zinspause ein? Für einen Zinsschritt spricht die hartnäckige Inflation, dagegen die schwache Konjunktur. Die Bank of England präsentiert - ebenso wie die US-Notenbank Fed - erst in der neuen Woche ihren Zinsentscheid.

Im Vorfeld der EZB-Entscheidung waren die konjunktursensiblen Rohstoffwerte am Donnerstag am stärksten gefragt: Ihr Branchenindex im marktbreiten Stoxx Europe 600 zog nach der jüngsten Schwäche um 2,4 Prozent an, gefolgt vom 1,3 Prozent festeren Index der Öltitel. Dieser profitierte von den anhaltend hohen Notierungen für den wichtigen Rohstoff.

Beim Online-Essenslieferdienst Deliveroo durften sich die Anleger über einen Kursanstieg um 4,5 Prozent freuen. Die Briten beraten Kreisen zufolge über eine Verteidigungsstrategie gegen eine mögliche Übernahme. Im April laufe die derzeitige Eigentümerstruktur aus, die dem Mitgründer und Chef Will Shu zusätzliche Stimmrechte sichere, hieß es.

Dagegen büßte der zuletzt etwas erholte Autoindex am Ende des Branchentableaus 1,3 Prozent ein./gl/mis